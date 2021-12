BRUT

René a 99 ans, Florence a 23 ans, et ils sont colocataires. C'est grâce à l'association Toit En Tandem et au réseau Cohabilis (Cohabitation intergénérationnelle solidaire) qu'ils se sont rencontrés.

Depuis un an et demi, René, 99 ans et Florence, 23 ans, sont colocataires. Ils se sont rencontrés grâce à l'association "Toit en tandem". Il existe deux types de contrats entre colocataires : dans le premier, le jeune est simplement hébergé, et sa présence le soir et le week-end est occasionnelle. Le loyer se situe alors entre 150 et 400 euros par mois. Dans le second contrat, le jeune s'engage à une présence régulière et les modalités de la colocation sont alors définies au cas par cas. "C'est pas juste la compagnie pour les jeunes mais c'est aussi le fait que c'est beaucoup moins cher", confie Florence.

"N os profils se liaient bien ensemble"

"Ils cherchent des gens qui sont compatibles et ils ont trouvé que nos profils se liaient bien ensemble, se mariaient bien, parce qu'on aimait tous les deux voyager, on aimait aller au parc", explique Florence.

En accord avec René, Florence peut recevoir des amis dans l'appartement, et même son petit ami. Et comme dans n'importe quelle colocation, elle gère ses courses et sa vie quotidienne. Le montant de son loyer est de 35 euros.