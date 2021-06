Accepter d'avoir le trac

Vous avez le trac avant de parler en public ? C'est normal. Et pour Romain Lesaffre, ça ne sert à rien de vouloir le combattre coûte que coûte. "Plus on va lutter contre son trac, plus ça va l'augmenter", explique-t-il. Pour mieux vivre avec le trac, il faut donc l'accepter. "C'est quelque chose qu'on retrouve dans la méditation aussi notamment, le fait d'accueillir ses émotions, et c'est vrai qu'on n'est pas très, très forts pour ça", ajoute Romain Lesaffre.

Faire baisser son rythme cardiaque

Quand on a peur, notre rythme cardiaque augmente. Lorsqu'on fait baisser son rythme cardiaque, on arrive à mieux maîtriser sa respiration. Pour y arriver, Romain Lesaffre utilise une application très simple d'utilisation. "On a une petite bulle qui monte et qui descend et on va caler sa respiration sur cette bulle, avec un tout petit filet d'air pour ne pas tomber en hyperventilation", explique-t-il. Les sessions peuvent durer de 3 à 6 minutes.

Se dépenser

Lorsqu'on a le trac, le corps produit beaucoup d'adrénaline et cela peut être désagréable lorsqu'on ne peut pas se dépenser. Pour compenser, Romain Lesaffre conseille de faire du sport de manière à ce que le corps produise des endorphines. Le cas échéant, prendre l'air est une autre option tout aussi importante. Cela permet d'oxygéner le cerveau.

Se créer des routines

Romain Lesaffre suggère de mettre en place des routines. Il prend notamment pour exemple "la chaussette gauche" de Zidane. "C'était une routine qui fait que, OK, je mets ça dans ce sens-là, je m'habille comme ça, parce que ça me convient et ça me parle, et ça me rassure", ajoute-t-il.

Avoir un porte-bonheur

Prenez votre porte-bonheur préféré. "Ça marche parce qu'on va relier cet objet à une pensée magique, une pensée d'amour", explique Romain Lesaffre. Cela permet ainsi de créer de l'ocytocine.