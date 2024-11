Santé mentale : crise chez les maires de France Temps de lecture : 1min - vidéo : 1min Santé mentale : crise chez les maires de France Santé mentale : crise chez les maires de France (France Info) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

Une récente enquête publiée par l'Association des maires de France (AMF) questionne la santé mentale et physique des élus. Plus de 80 % d’entre eux se disent affectés par leur mandat et près de 38 % auraient envisagé de quitter leur poste.

D’après une enquête de l'AMF menée auprès de 5 000 d’entre eux, 83 % des édiles estiment que leur santé physique ou mentale est affectée par leur mandat. De plus, 38 % auraient déjà envisagé de démissionner. Ces chiffres traduisent une pression toujours plus forte sur les épaules des élus qui doivent tantôt gérer leurs équipes, leur vie personnelle et des démarches administratives écrasantes. Le Premier Ministre face aux maires La pression et la solitude qui entourent la fonction de maire d’une ville ou d’une commune se sont d’ailleurs renforcées par les récentes annonces du gouvernement. Cinq milliards d’euros d’économies sont réclamés aux collectivités. Les élus rencontreront Michel Barnier mardi 19 novembre, à l’occasion du 106e congrès des maires de France. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.