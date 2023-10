Reportage "C’est plus léger pour les patiens" : ce que change le dispositif Sésame dédié à la santé mentale

En cette journée mondiale de la santé mentale, un secteur sinistré alors que les troubles anxieux et dépressifs ont explosé depuis la pandémie de Covid, présentation du dispositif Sésame qui s’appuie sur les médecins généralistes et des infirmières spécialisées.

Les médecins sont démunis face à tous ces patients qui souffrent d'anxiété ou de dépression et représentent près d'un tiers de leurs consultations. "Il y a des fois, on sait qu’il y a un problème, mais on ne sait pas quoi proposer. Il y a un vide", explique Marie-Hélène Certain.

Pour ne pas gérer toute seule ces patients, la médecin généraliste travaille avec une infirmière en santé mentale qui est juste à côté de son cabinet, au 1er étage de la maison de santé des Mureaux, dans les Yvelines.

"Quelqu’un se présente qui a des problèmes de sommeil, des douleurs un peu partout et qui s’écroule dans votre cabinet, vous vous apercevez rapidement qu’il y a un problème au travail, par exemple. Le psychiatre, ce n’est pas adapté, le psychologue pas tout de suite ou la personne ne veut pas payer... Ça nous fait quand même quelqu’un qui va travailler avec nous", met en avant la médecin.

700 personnes déjà suivies

Emmanuelle Laplanche prend donc le relais quand un patient a des troubles dépressifs. Les soins sont gratuits et c'est elle qui appelle pour fixer le premier rendez-vous. La force de l'infirmière en santé mentale, c'est qu'"elle n'est pas psy", explique-t-elle. "C’est quand même plus léger pour eux. Ils vont pouvoir dire : ‘Ok, je ne vais pas très bien moralement’ et ce sera travaillé au fur et à mesure de la prise en charge. Quand je suis arrivée, je me demandais bien comment présenter un psychiatre, à distance, qu’ils ne rencontreraient pas... Et en fait, ils trouvent ça formidable".

"Ils font l’économie de voir le psychiatre et en même temps, ils ont l’avis du psychiatre." Emmanuelle Laplanche, infirmière en santé mentale à franceinfo

L’infirmière voit les patients tous les 15 jours et un psychiatre suit leur évolution à distance. C’est une façon de contourner la pénurie de personnel.

Le dispositif Sésame (Soins d'équipe en santé Mentale) a fait ses preuves à l'étranger et il est testé en ce moment par des professionnels dans les Yvelines. S’il convainc, il sera généralisé dans toute la France. "Le projet veille à épargner les ressources des psychiatres et du système psychiatrique en général, présente la porte-parole du dispositif, Christine Passerieux, chef du pôle psychiatrie à l'hôpital de Versailles, et à permettre que des personnes qui ont des troubles psychiatriques puissent avoir un bon soin, avec le soutien du médecin généraliste". Ces collaborations entre médecins, infirmières et psychiatres pour traiter des troubles dépressifs et anxieux ont déjà permis de soigner 700 personnes.