Santé : la course à pied, bénéfique pour le bien-être physique et moral

Des médecins recommandent de courir régulièrement. Cette activité physique peut éloigner non seulement les maladies métaboliques, mais aussi agir sur l'anxiété et le stress.

La course à pied est de plus en plus plébiscitée. Une femme indique pratiquer cette activité pour "[se] dépenser, pour [se] faire du bien et pour faire travailler [son] cœur". Un homme dit courir pour son "bien-être, que ce soit mental ou physique". Le premier bénéfice de la course est effectivement psychologique, car le sport peut agir sur le stress, l'anxiété et le moral. En ville ou en pleine nature, la course est encouragée, car un effort important et régulier permet de prévenir des maladies.

Pas de risques pour les articulations

"Plus on va augmenter son volume et son intensité, plus on va limiter son risque de cancer, son risque de diabète et toutes les maladies métaboliques", explique le Dr Éric Charles, psychiatre au CH Esquirol. L'être humain est fait pour courir et il n'existe pas de risques particuliers pour les articulations. Toutefois, pour les personnes qui reprennent le sport, une visite médicale est recommandée.

