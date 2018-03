Michel Cymes : "J’ai réalisé le rêve de tourner dans une fiction"

Le corps de Marc Millas, puissant ostréiculteur, est retrouvé sans vie dans un cimetière de Mornac-sur-Seudre, en Charente-Maritime. A côté de son cadavre, recroquevillé en position fœtale, les enquêteurs trouvent une coquille d’huître vide, dans laquelle est gravée son nom. Sur place, Judith Valeix, directrice de la Brigade de gendarmerie, fait la rencontre de Vincent Lazare, médecin légiste. Tous deux vont mener l’enquête pendant plusieurs jours, à mesure que les cadavres se multiplient.

"Je ne pensais pas qu’on me donnerait l’un des deux rôles principaux !"

Michel Cymes, qui interprète le Dr Lazare, n’arrive toujours pas à croire qu’on lui ait donné cette chance. "Je ne suis pas allé vers le métier d’acteur. J’ai juste réalisé un rêve, celui de tourner dans une fiction, dans quelque chose de plus conséquent que des courts-métrages ou mon apparition dans La Vérité si je mens, par exemple. Je ne pensais pas qu’on me donnerait l’un des deux rôles principaux !", confie-t-il.

Pour le présentateur du Magazine de la Santé, qui est médecin, jouer le rôle d’un légiste était un défi singulier : "J’aime bien ce métier. J’aurais aimé en faire ma spécialisation !" Car le médecin légiste, au même titre que les policiers et les gendarmes, est en recherche perpétuelle d’indices. Comme le médecin au sens large, qui enquête sur la santé de son patient. "On cherche les indices – ce sont les symptômes – et on essaie de trouver le coupable – c’est la maladie. Les médecins sont des enquêteurs de santé. Avec un patient, on débute toujours la consultation par un interrogatoire", explique Michel Cymes.

Pour cet homme de télévision, avoir joué dans un long-métrage reste une expérience incroyable. "Je me suis éclaté", sourit Michel Cymes, qui a eu la chance de travailler avec "une équipe extraordinairement bienveillante". Pour l’instant néanmoins, le présentateur du Magazine de la Santé indique ne pas avoir d’autres projets de longs-métrages. "J’attends de voir", confie-t-il mystérieusement.

Meurtres en Pays d'Oléron sera diffusé le samedi 17 mars à 20h55 sur France 3.