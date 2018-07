Les plombages au mercure interdits chez les enfants et les femmes enceintes

Depuis le 1er juillet, un règlement européen interdit le recours aux amalgames dentaires pour soigner les caries des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes ou allaitantes.

L’union européenne veut progressivement ôter les plombages au mercure de la bouche de ses citoyens. Depuis le 1er juillet dernier, un règlement européen interdit le recours aux amalgames dentaires pour soigner les caries des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes ou allaitantes, "à moins que le praticien de l'art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient", précise le texte. Dans ce cas, il devra, à compter du 1er janvier 2019, utiliser des capsules prédosées, et non plus du mercure en vrac. Cette mesure est déjà obligatoire en France depuis 2001.

Il pourrait être nécessaire pour les dentistes d’avoir tout de même recours aux plombages au mercure, a priori plus résistants et étanches que les résines composites plus récemment utilisées, dans le cas de lésions carieuses importantes et de risques carieux majeurs (chez les personnes, par exemple, ne produisant pas assez de salive).

Une menace pour l’environnement et la santé humaine

Le mercure est une substance très toxique qui nuit à la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune et la flore sauvages. Mais le mercure d’origine dentaire est-il dangereux pour la santé ? La questionne ne fait pas consensus : il serait dangereux selon plusieurs associations, mais les dentistes démentent.

Ce qui est certain, c'est que ce métal lourd représente une menace majeure pour l'environnent à l'échelle mondiale. L'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires représente l'utilisation de mercure la plus importante dans l'Union et constitue une source significative de pollution.