Journée mondiale du bonheur : les raisons du bien-être

Au milieu des coquilles Saint-Jacques et des crustacés, de bon matin, un poissonnier délivre sa recette du bonheur : "L'amour, sa famille, un peu d'argent bien sûr et du travail. Quand on a ça, c'est bien parti", assure-t-il. Pour certains, le bonheur n'attend pas et on le trouve même très tôt dans la journée. "Ce qui me rend heureux c'est d'aller au travail à six heures du matin parce que le travail rend heureux", affirme avec le sourire un homme au micro de France 2.

Le début du printemps coïncide avec la J ournée mondiale du bonheur

Pour cette jeune femme, le bonheur c'est "pouvoir travailler, pouvoir financer mon permis par moi-même". Hasard du calendrier, cette année, la journée internationale du bonheur tombe le même jour que le printemps qui débute mercredi 20 mars. Cette journée spéciale a été proclamée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. L'organisation considère que le bonheur devrait être vu comme une aspiration politique.

