Fin août, 17 naturopathes ont vu leur profil supprimé de la plateforme de prises de rendez-vous. Mais des voix s'élèvent pour réclamer à Doctolib plus de sévérité dans la traque des charlatans de la naturopathie sur son site. C'est le cas de Camille, qui s'est confiée au micro de franceinfo.

C'est la première fois qu'elle s'exprime sur une radio. Dans le salon de Camille*, une photo dans l’encadrure d’un miroir. Celle de Paul, mort en décembre 2018 à 41 ans d’un cancer des testicules, l’un des cancers les mieux soignés par la médecine traditionnelle.

Échaudé par une précédente opération, Paul hésite à se faire opérer, et finalement il se laisse convaincre par les préceptes d’Irène Grosjean, - une personnalité influente dans le milieu de la naturopathie, mais aux positions discréditées dans le monde de la santé - et l'un de ses ambassadeurs, Miguel Barthelery. "Barthelery m'a retiré complètement mon compagnon, raconte Camille, la compagne de Paul. Il est décédé dans d'atroces souffrances."

"J'ai essayé, par tous les moyens, de convaincre mon compagnon de se faire retirer cette tumeur, de se faire traiter, d'aller voir des spécialistes. A partir du moment où il a rencontré Barthelery, il n'était plus question de rien du tout." Camille, la compagne de Paul à franceinfo

Miguel Barthelery a pourtant été condamné en 2021 pour "exercice illégal de la médecine", condamnation à laquelle il a fait appel, et continue d'exercer. Pour guérir le cancer de Paul, le naturopathe lui dicte de mettre son organisme au repos : aucune protéine animale, des jus de légumes, des purges à l'huile de ricin. "Paul n'était pas débile, il était brillant, mais il était sous emprise", affirme Camille.

Le naturopathe continue d’accompagner des malades

Sous l'influence de ce naturopathe, la santé de Paul se dégrade, le cancer se propage. "Quand mon compagnon lui disait 'Je tiens pas debout, je suis essoufflé, je ne peux pas dormir' parce que sinon il s'étouffe tellement il avait de métastases dans ses poumons, Barthelery lui disait : tout ça, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est ton corps qui se nettoie, continue à purger, continue à jeûner", développe Camille, très affectée.

"Au lieu de lui dire d'aller à l'hôpital et de voir un médecin : non seulement il le convainc que ce qui là n'est pas grave, mais en plus il lui dit de ne pas aller aux urgences parce que là bas, ils vont le tuer." Camille, compagne de Paul à franceinfo

Admis aux urgences trop tard. Paul meurt quelques semaines plus tard. Malgré sa condamnation en 2021, Camille sait que le naturopathe continue d’accompagner des malades atteints du cancer ou de leucémie. "Je sais, de source sûre, qu'il continue puisque j'ai eu très récemment l'appel d'un proche d'une victime qui heureusement a été sauvée in extremis mais qui était dans la même situation que celle de mon compagnon quelques années auparavant, indique-t-elle, indignée. Pour moi, c'est totalement criminel !"

"Plein de gens en danger"

Si Camille sort aujourd’hui du silence, c’est à cause de cette polémique autour de Doctolib. La semaine dernière, sous la pression d’internautes, 17 praticiens du bien-être sur Doctolib, qui se vantaient d'avoir été formés par la naturopathe Irène Grosjean, ont vu leurs profils supprimés de la plateforme. Irène Grosjean a notamment été mise en cause pour des pratiques douteuses, qui vont jusqu’à l’attouchement sexuel de bébés pour leur faire baisser la fièvre. Mais pour certains, Doctolib abrite beaucoup plus de praticiens proches d’Irène Grosjean que ces quelques profils supprimés récemment.

"Je suis très contente que Doctolib ait retiré ces personnes : si elles appliquent les enseignements d'Irène Grosjean, elles mettent plein de gens en danger. Ceux qui tombent sur ces naturopathes, on voit où ça mène. Mon compagnon a été convaincu par leurs méthodes." Camille, compagne de Paul à franceinfo

Miguel Barthelery, qui a fait appel de sa condamnation l’an dernier, et donc présumé innocent, n'est pas présent sur Doctololib. Sa patientèle compte plus d’une centaine de personnes. La date de son prochain procès doit être fixée par la justice au 1er septembre.

*Le prénom a été modifié