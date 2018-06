Soins dentaires : ces Français qui se font soigner à l'étranger

Elles fleurissent un peu partout et attirent de plus en plus de touristes : les cliniques dentaires. Nous sommes à Ténérife, aux Iles Canaries (Espagne), nouvel eldorado du tourisme dentaire. Ici, les implants et autres couronnes sont 50% moins chers qu'en France. Nous avons rencontré trois Savoyardes qui, ensemble, ont décidé de faire le voyage pour ces soins dentaires à prix réduit.

L'une d'entre elles a déjà été soignée ici et a convaincu ses amies de faire la même chose. Elles sont accueillies par deux Françaises qui travaillent pour une agence qui organise tout le voyage, de bout en bout. Un chirurgien-dentiste les prend ensuite en charge. Il s'est installé ici il y a 20 ans et a soigné, rien que l'année dernière, 500 patients. La clinique a son propre laboratoire : rapidité d'exécution, salaires plus bas, TVA à 7% seulement, voilà comment les prix peuvent être bas.

Une qualité contestée ?

Le chirurgien fait un devis à Andrea, l'une de nos trois Savoyardes : l'opération lui coûtera 21 000 euros. En France, une période de réflexion de quinze jours est obligatoire, mais ici, elle devra agir immédiatement afin d'être opérée pendant son séjour. Extraction, empreintes, greffes d'os, en moins de deux heures par patiente, le dentiste fait son oeuvre.

De retour en France, nous avons apporté la radio de l'une des trois amies à un dentiste expert auprès des tribunaux. Selon lui, le dentiste de Ténérife n'a pas fait du bon travail. Remis en cause, le dentiste estime que l'expert se trompe et qu'il a bien positionné l'implant. Les Savoyardes, elles, sont satisfaites, elles reviendront en octobre prochain pour finir leurs soins dentaires.

