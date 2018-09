Santé : un programme de coordination de médecins existe déjà dans les Landes

Dans les Landes, le projet du plan santé dévoilé par le gouvernement mardi 18 septembre de réseaux spécifiques de médecins existe déjà . Il permet aux professionnels de santé de coordonner leur action. Un médecin rend visite à un patient pour son examen précédent sa chimiothérapie. Le patient n'a ainsi pas besoin de se rendre à l'hôpital. Le généraliste donne son feu vert à distance, via une application sécurisée dénommée Globule. Grâce à cela, le médecin obtient toutes les informations de l'hôpital et peut assurer le suivi de son patient.

3 182 patients suivis

le docteur Louis Hiollet est aujourd'hui très enthousiaste, car le système est rapide. Depuis sa création en 2015, ce dispositif appelé Santé Landes a accompagné 3 182 patients, en majorité des personnes âgées. Il comprend 650 adhérents, médecins, infirmiers et pharmaciens. À Mont-de-Marsan, une plateforme coordonne le tout et prend les appels du corps médical et des patients. L'objectif est de mettre de la cohérence dans les parcours des malades, qui cumulent souvent pathologie lourde et problèmes sociaux. Le modèle sera généralisé à toute la région Aquitaine en 2019.

