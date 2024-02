Santé : les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes augmentent

Un médecin libéral sur deux pratique des dépassements d'honoraires. Les gynécologues, les ophtalmologues et les anesthésistes sont particulièrement concernés.

Se soigner coûte de plus en plus cher en France, notamment dans les grandes villes et sur la côte méditerranéenne quand il faut aller voir un spécialiste. Un médecin libéral sur deux pratique des dépassements d'honoraires, soit 6% de plus qu'en 2019. Dermatologue, cardiologue, anesthésiste… Les praticiens imposent leurs tarifs aux patients. À Grasse (Alpes-Maritimes), un gastro-entérologue reçoit une patiente pour la première fois. Le coût de la consultation est de 65 euros, soit 35 euros de plus que le tarif conventionné.

UFC-Que choisir demande un plafonnement des dépassements

Selon le médecin, ce dépassement est nécessaire pour faire face aux charges. Trois professions sont particulièrement concernées : 71% des gynécologues dépassent les tarifs conventionnés, 66% des ophtalmologues et 58% des anesthésistes. Un obstétricien estime que les dépassements ne doivent pas être systématiques. Pour éviter les inégalités de soins, l'UFC-Que choisir réclame un plafonnement des dépassements.

Parmi nos sources

UFC-Que choisir (communiqué et données)

SYNGOF (syndicat des gynécologues)

SNARF (syndicat national des anesthésistes-réanimateurs)

DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques)

Liste non exhaustive