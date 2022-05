Santé : en Bretagne, un dispositif teste la prise en charge de certains symptômes dans les pharmacies

Dans son officine de Rieux (Ille-et-Vilaine), Didier Roche, dispose désormais d'un espace confidentiel aménagé, pour soigner les bobos du quotidien, et désengorger les cabinets médicaux. Brûlures, maux de têtes, piqures de tiques, il peut orienter les patients et prendre en charge treize symptômes. "On rend au patient un compte-rendu, et on va l'appeler, selon chaque cas, soit trois jours après, soit cinq jours après (…) pour voir s'il n'y a pas eu de problème", détaille le pharmacien.

Dispositif testé dans 50 pharmacies

La ville de Rieux compte 2 900 habitants, pour un seul médecin. Ici, l'opération séduit. "C'est bien, ça va désengorger les urgences", estime une femme. Le pharmacien perçoit 15 euros par prise en charge. Didier Roche a par ailleurs bénéficié d'une journée de formation, avec un médecin. Comme lui, 50 pharmaciens bretons testent le dispositif. Le procédé expérimental doit durer deux ans, et pourrait ensuite être généralisé dans le reste de la France.