Santé : des dentistes sensibilisent des patients à bord d'un catamaran

Des dentistes à bord d'un bateau, c'est le projet à la fois préventif et ludique mené par une association dont la mission est de favoriser l'hygiène dentaire."Nous sur le bateau on fait essentiellement de la prévention donc du dépicage. Si on voit malheureusement des caries, on va rediriger l'enfant chez un dentiste. Mais on va lui donner les bons conseils pour éviter l'apparition de nouvelles caries. Réexpliquer le brossage, remontrer les mouvements et les faire ensemble", développe Sophie Mulligan, dentiste.

Prévention itinérante

C'est l'association Océan dentistes qui organise ces journées de prévention. Elle a été fondée par Antoine et sa compagne. Lui est déjà dentiste. Sa deuxième passion est la voile et cette prévention itinérante lui permet de conjuguer ses deux passions. "On est vraiment axé que sur de la prévention pour apporter un complément d'information des dentistes (...) qui n'ont pas forcément le temps d'expliquer aux enfants et aux patients comment bien se brosser, pourquoi telle ou telle pathologie", développe le fondateur. Depuis 2017, Océan dentistes a déjà fait le tour de l'Atlantique et accosté dans 11 pays différents. L'objectif est de rencontrer 20 000 enfants. Ils en sont déjà à 8 000.

