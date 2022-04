Santé : des centres dentaires dans des centres commerciaux pour lutter contre les déserts médicaux

Des centres dentaires d'un nouveau genre s'installent au milieu des centres commerciaux, pour permettre aux Français d'avoir un accès aux soins plus facile et plus rapide. C'est par exemple le cas au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis.

Au cœur d'une galerie commerciale de région parisienne, une clinique dentaire a ouvert à quelques mètres des caisses du supermarché. "C'est super quand on fait les courses, on n'a pas le temps dans la semaine, [donc] on prend notre petit rendez-vous, puis on va vite fait se faire soigner les dents", confie Milouda Bendida, habitante du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Les patients apprécient de trouver un centre disponible et sans dépassement d'honoraires.

Lutter contre les déserts médicaux

L'Association solidaire contre les déserts médicaux (ASCDM) a ouvert trois cliniques dans des centres commerciaux. Une dizaine de dentistes se partagent les cabinets flambant neufs. L'association a des arguments pour les recruter. "Ils viennent en tant que salariés, ils n'ont plus que le cœur de leur métier à faire", explique Arnaud Durand, directeur général de l’ASCDM. Une loi de 2009, qui vise à lutter contre les déserts médicaux, autorise en effet des associations à ouvrir les centres dentaires. Selon les syndicats, la plupart des centres ne s'installent toutefois pas dans des déserts médicaux.