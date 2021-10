Lauréna De Jardin est sage-femme depuis trois mois. Elle vient de quitter l'hôpital, confiant s'être sentie maltraitée. "Plein de fois, pendant ces trois mois, je me suis dit : mais ce n'est pas ça que je voulais, ce n'est pas ce métier-là que j'imaginais. Et pour moi, on ne fait plus le métier de sage-femme en tant que tel. On n'accompagne plus les femmes, on n'a plus de temps à leur accorder", déplore-t-elle. En entendant ce que raconte Lauréna, Chantal Birman éprouve "une tristesse infinie". "Parce qu'elle est sage-femme, très profondément. Elle aime le métier de sage-femme. Elle est capable de le faire, bien évidemment et on lui fait faire autre chose. Et elle est obligée d'accepter cette autre chose", regrette-t-elle.

"Les sages-femmes ne sont pas les seules à vivre ça. Les infirmières vivent ça, les aides-soignantes vivent ça, etc. Ce qui est fait actuellement au niveau des professionnels de santé, je ne sais même pas comment le dire à la population. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est indigne", fustige Chantal Birman.