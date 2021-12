Sages-femmes : depuis un an, elles alertent le gouvernement

C. Laronce, France 3 Régions, V. Landolfini

Les sages-femmes appellent à une "semaine noire" pendant les fêtes. En grève depuis plusieurs mois, elles attendent toujours d’obtenir gain de cause. La profession réclame plus d’effectifs, une revalorisation salariale et surtout, un statut digne de ce nom.