"L'été pourrait être dramatique" : l'Ordre des sages-femmes alerte sur un manque de personnels dans les maternités

"Les nouveau-nés et leurs mères sont en danger." Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes s'inquiète car il manque du personnel dans les maternités. Pour la première fois, les sages-femmes qui sortent d'école ne sont pas assez nombreuses pour remplacer leurs collègues cet été. Selon l'Ordre, elles préfèrent s'orienter vers le libéral à cause de la faible rémunération et le manque de reconnaissance de la profession. Une situation qui crée des tensions dans les services.

Un mois et demi que Mireille Klein essaye de recruter. Elle gère la coordination des sages-femmes au centre hospitalier d'Orange. Une de ses collègues est partie en congé maternité. Depuis elle se démène mais impossible de la remplacer. "Zéro CV, zéro appels… Rien à Marseille, à Montpellier ou Nîmes, explique Mireille Klein. J'ai contacté toutes les écoles de notre secteur et elles nous ont dit que toutes les sages-femmes avaient déjà trouvé [un poste]. J'ai aussi contacté toutes les maternités du Vaucluse et des alentours, elles n'ont pas de CV non plus."

Des conséquences pour les patientes et les nouveau-nés

Comme à Orange, de nombreuses maternités peinent à recruter. Moins de personnel signifie aussi plus de travail pour chaque sage-femme. Ce n'est pas sans conséquences pour les patientes. "Quand une même sage-femme surveille en même temps cinq femmes en travail, comment pouvez-vous répondre à l'urgence ?, s'insurge Anne-Marie Curat, présidente de l'Ordre des sages-femmes. Il y a aussi un accompagnement de l'accouchement. Vous ne mettez pas pendant un accouchement une femme toute seule dans un box, et puis vous courrez ailleurs."

L'Ordre des sage femmes prévient que "l'été pourrait être dramatique", et demande plus de reconnaissance et des hausses de salaires pour rendre plus attractif le métier.