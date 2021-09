Procès de l'infirmière Farida : l'infirmière condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis

L'infirmière Farida, qui avait lancé des projectiles sur les forces de l'ordre lors d'une manifestation de soignants en juin 2020 à Paris, a été condamnée mardi 14 septembre par le tribunal de Paris a 1 000 euros d'amende avec sursis, a appris franceinfo auprès de son avocat. Elle se dit "heureuse" et "soulagée" alors que deux mois de prison avec sursis avaient été requis. Son avocat Arié Alimi se dit lui "satisfait".

Farida C. est reconnue coupable d'avoir porté atteinte à la dignité ou au respect d de personne dépositaire de l'autorité publique et d'avoir commis des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT sur les forces de l'ordre, mais elle est relaxée des faits d'outrages et d'avoir opposé une résistance violente à son interpellation.

Elle va toutefois bénéficier d'une dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ce qui doit lui permettre de passer un concours pour pouvoir évoluer au sein de l'AP-HP.