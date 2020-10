PrioritéEmploi : des développeurs dans le domaine de la santé sont recherchés

L’entreprise de Patrice Taisson, Softway Medical, crée des logiciels dans le domaine de la santé. Pour développer de façon optimale ces outils, elle recherche 50 développeurs enthousiastes. Les clients de la société sont notamment des établissements hospitaliers et des médecins. En effet, ceux-ci tendent de plus à plus à informatiser les dossiers de tous leurs patients.

La santé passe à l’informatisation

"Il y a un côté valorisant dans notre travail puisqu’on contribue à la prise en charge des patients, à leur bien-être et aussi à celui des soignants", témoigne Thibault, développeur. La société est aussi en quête d’anciens soignants et même des ingénieurs. Ces derniers, comme Linda, apprennent ensuite aux soignants à maîtriser les logiciels. Les postes sont à pourvoir à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et les salaires peuvent tourner entre 2 900 à 3 800 euros brut par mois.

https://www.softwaymedical.fr/



