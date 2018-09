Plan santé : quelles mesures présentées par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a annoncé mardi 18 septembre son plan de réforme de la santé, à commencer par la fin du numerus clausus dès 2020. La suppression du sélectif concours d'entrée n'est pas mal vue, mais les médecins ne voient pas forcément les répercussions à court terme. "La suppression du numerus clausus n'aura d'impact que dans dix à douze ans", explique le Dr Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français.

Des mesures jugées inefficaces

Encore faut-il que les jeunes médecins optent pour la médecine générale. "Il y a plus de 500 postes non pourvus pour la médecine générale. Alors vous aurez plus de dermato, plus de radiologues mais pas plus de généralistes", indique Agnès Gianotti, vice-présidente du Syndicat MG France. 400 généralistes seront envoyés en tant que salariés dans les déserts médicaux. Ils seront volontaires.

