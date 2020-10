Haute-Garonne : une médecin généraliste redonne vie à une commune

En France, de nombreuses régions souffrent de la désertification médicale et bien des médecins généralistes ne sont pas remplacés. Alors, quand l’un d’entre eux fait son arrivée dans une ville, c’est un événement à souligner. C’est le cas à Castelsarrasin (Haute-Garonne) où Isabelle Thuet démarre son nouvel emploi, suivie par les équipes de France 2, jeudi 8 octobre. Elle vient remplacer trois médecins dans cette commune.

Du cabinet de campagne au centre de santé privé

Âgée de 50 ans, cette praticienne découvre le cabinet de santé privé où elle va officier, après avoir quitté son cabinet de campagne. Et on peut dire qu’elle était très attendue : son emploi du temps est rempli jusqu’en janvier 2021. "Au total, on a fait 1050 inscriptions", comptabilise Edwige Girardot, la secrétaire médicale. La première patiente, Jocelyne Billès, ne cache, quant à elle, pas sa joie car elle n’avait plus de médecin depuis le 30 septembre.

Le JT

Les autres sujets du JT