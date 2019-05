Deux tiers des généralistes travaillent plus de 50 heures par semaine

Les médecins généralistes libéraux travaillent en moyenne 54 heures par semaine dont 44h30 consacrées au soin des patients uniquement et 5h30 de tâches administratives, selon une enquête de la Drees.

Une moyenne de 54 heures. C’est, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), le temps de travail hebdomadaire des médecins généralistes libéraux. Ils seraient ainsi plus de deux tiers à travailler plus de 50 heures par semaine, soit près d’un temps plein et demi. L’étude, publiée le 7 mai 2019, a été menée par téléphone auprès de 3.300 praticiens entre octobre 2018 et février 2019.

44h30 consacrées aux patients chaque semaine

Ces heures de travail comptent toutes les activités du médecin généraliste, "réparties sur 9,5 demi-journées". Dans le détail, les consultations durent en moyenne 18 minutes et les visites à domicile 37 minutes, "déplacement inclus". Au total, ce temps consacré aux patients s’élève à 44 heures et 30 minutes, dont sept heures par semaine pour les visites à domicile. A cela s’ajoutent deux heures pour d’autres "activités non libérales", par exemple à l’hôpital ou en Ehpad.

Le reste du temps de travail est consacré aux diverses "tâches de gestion et de coordination", à raison de 5h30 par semaine, et à "l’actualisation de leurs connaissances médicales" pendant deux heures hebdomadaires. La formation continue des médecins généralistes représente quant à elle "10 demi-journées ou soirées" par an.

6,2 semaines de vacances par an

Mais tous les médecins généralistes libéraux ne sont pas égaux en terme de temps de travail. Un tiers d’entre eux disent ainsi travailler moins de 50 heures et un quart 60 heures ou plus. De manière générale, les durées de travail hebdomadaire les plus élevées concernent les hommes âgés de 50 à 59 ans et les durées les moins élevées appartiennent aux femmes de moins de 50 ans, qui dépassent tout de même les 45 heures de travail par semaine.

Malgré leur agenda chargé, ces médecins ont pris 6,2 semaines de vacances en moyenne en 2017, contre 5,3 en 2010. De plus, 60% des médecins généralistes interrogés déclarent que leurs horaires de travail s’adaptent, en général, "plutôt bien ou très bien à leur vie privée", note la Drees.

Bientôt plus de temps consacré aux patients ?

Dans le cadre de la réforme du système de santé, le gouvernement prévoit la mise en place d’assistants médicaux à raison d’un pour deux médecins. A mi-chemin entre l’aide-soignant et le secrétaire médical, l’assistant médical aura pour mission d’épauler les médecins généralistes dans leurs tâches administratives quotidiennes et d’augmenter ainsi la durée de travail allouée aux soins des patients. Selon le plan gouvernemental "Ma Santé 2022", le France devrait compter 4.000 assistants médicaux d’ici 2022.