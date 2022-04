Déserts médicaux : des communes font appel à des stars pour trouver un médecin

Des stars pour en finir avec les déserts médicaux. La commune d'Éguzon-Chantôme (Indre), 1 500 habitants, a ainsi fait appel au duo de comédiens Les Bodin's afin qu'ils l'aident à trouver un médecin. Les comédiens, qui apprécient la région, ont donc réalisé bénévolement une vidéo. Malgré les atouts de la commune et son centre de santé flambant neuf, il ne reste qu'une médecin généraliste, débordée. Et, avec les communes limitrophes, 3 000 habitants sont sans médecin.



Astaffort fait appel à Francis Cabrel

À Astaffort (Lot-et-Garonne), le chanteur Francis Cabrel a également pour but de trouver un médecin pour son village. Ici, sur quatre généralistes, il n'en reste plus qu'un pour 15 000 habitants, alors on compte aussi sur la vidéo pour relancer les candidatures. Une initiative sur laquelle le village de Landudec (Finistère) a misé dès 2016. Il lui aura fallu cinq ans de plus pour réussir à attirer un médecin.