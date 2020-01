Charente : des délais très longs pour consulter un dermatologue

Une patiente vient de faire 80 kilomètres pour consulter le dernier dermatologue de Charente qui consulte en urgence. "C'est difficile de trouver un dermatologue. Le prochain rendez-vous que l'on m'avait proposé, c'est en 2021", déplore-t-elle. Dans ce département, il y a trois dermatologues pour 100 000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne nationale.

153 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous

Cette pénurie a une conséquence : de plus en plus de patients consultent tardivement un spécialiste. "On a des personnes qui nous disent : 'J'ai ce problème depuis des mois' ou 'Je n'arrive pas à trouver de dermatologue depuis des mois', et elles arrivent avec des mélanomes qui ont parfois un ou deux ans d'antériorité", explique le Dr Jean-Charles Martin. Les dermatologues seraient assez nombreux en France, mais géographiquement mal répartis. Dans les salles d'attente, les patients sont inquiets. Il faut en moyenne en Charente 153 jours pour obtenir un rendez-vous.

