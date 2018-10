A 106 ans, un médecin anglais continue d'exercer

William Frankland est né en 1912 au Royaume-Uni. Après des études brillantes, il est devenu au fil des ans un spécialiste reconnu des allergies. Il a notamment été à l'origine des premiers traitements de désensibilisation et a beaucoup oeuvré pour informer le grand public sur la prolifération des différents pollens en fonction des saisons.

Aujourd'hui âgé de 106 ans, William Frankland ne consulte plus tous les jours mais il continue tout de même à suivre quelques patients et contribue à plusieurs revues scientifiques. C'est selon lui, le secret de la longévité, en plus de ne pas fumer, de manger équilibré et de faire un peu d'exercice...