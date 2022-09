Produits de blanchiment dentaire : très chers, inefficaces et parfois dangereux pour la santé, selon 60 Millions de consommateurs

Chers, inefficaces et parfois dangereux pour la santé, les produits de blanchiment dentaire sont à utiliser avec parcimonie et dans un cadre médicalisé, selon l'enquête du magazine 60 Millions de consommateurs publiée dans un hors-série jeudi 8 septembre.

Des doses au-dessus des normes légales

La mode des dents blanches et du sourire de star poussent les consommateurs à utiliser des produits achetés sur Internet ou à fabriquer des produits maison, au lieu d'aller dans un cabinet dentaire. Mais 60 Millions de consommateurs rappelle que ces produits de blanchiment contiennent des doses de peroxyde d’hydrogène ou de carbamide (les deux produits utilisés pour éclaircir les dents) bien au-dessus des normes légales.

Le magazine souligne que la législation interdit, dans l'Union européenne, les produits dentaires dont la concentration en peroxyde d’hydrogène est supérieure à 6%. Seuls les chirurgiens-dentistes peuvent appliquer des produits contenant de 0,1 à 6% de peroxyde d’hydrogène ou de 0,3 à 16% de peroxyde de carbamide. Les produits vendus directement aux consommateurs, en pharmacie sur Internet ou dans les bars à sourire, doivent rester sous la barre des 0,1% (et 0,3% pour le carbamide) parce qu'ils ne sont pas sans danger.

Des coûts disparates

Le magazine 60 Millions de consommateurs pointe plusieurs problèmes. Certains patients peuvent souffrir d'hypersensibilité dentaire durant la pose. Les produits risquent également d’aggraver une pathologie existante non diagnostiquée. Enfin, une trop grande fréquence d’utilisation présente le risque d’abîmer l’émail des dents. Le magazine note encore que les lampes Led vendues avec certains produits assèchent les dents qui s'éclaircissent. Mais elles retrouveront leur couleur initiale rapidement.

Enfin, 60 Millions de consommateurs souligne les coûts disparates des diverses solutions. Entre 500 et 1 200 euros en cabinet, selon la notoriété et la localisation du chirurgien-dentiste, quelques dizaines d’euros pour les produits vendus sur Internet, et de 50 à plus de 500 euros dans les bars à sourire.