Prime des assistants de régulation médicale : l'association française des ARM salue "une bonne avancée"

Le ministre de la Santé a annoncé sur franceinfo une augmentation de 100 euros par mois.

"C'est une bonne avancée", salue jeudi 28 septembe sur franceinfo Yann Rouet, co-président de l'Association française des assistants de régulation médicale (Afarm), après l'annonce du ministre de la Santé Aurélien Rousseau au sujet de leur prime mensuelle. Aurélien Rousseau a en effet promis sur franceinfo une augmentation de 100 euros par mois de cette prime spécifique liée à leur fonction de régulation médicale. Yann Rouet relativise et rappelle qu'il "reste encore beaucoup de choses à mettre en place".

>> Samu en grève, intérimaires absents, fermetures de services et de lits... Et si la crise de l'hôpital cet été était pire que l'an dernier ?

Le ministre de la Santé va ouvrir également une progression plus rapide au sein de la grille salariale dont ils dépendent, alors que les ARM qui répondent au "15" réclamaient leur propre grille de salaires. "On attend de voir comment ça va se passer", réagit Yann Rouet. Le co-président de l'Afarm veut par ailleurs "une reconnaissance des superviseurs et des coordinateurs de salle". Il plaide pour que ces derniers "bénéficient d'une vraie revalorisation au niveau salarial, en termes de perspectives de carrière et un vrai statut".

L'Association française des assistants de régulation médicale et l'Union nationale des assistants de régulation médicale ont lancé un mouvement de grève en juillet pour réclamer une revalorisation salariale ainsi que des embauches.