Vague de chaleur : avec les températures élevées, attention aux risques de noyade

Le bassin de Champagney (Haute-Saône) est un endroit idyllique, et pourtant, la baignade y est interdite. En effet, une fillette de 11 ans y est morte le week-end du 11 juin. L'arrivée de la chaleur et de l'été augmentent les risques de baignade inconsidérée. 11% des noyades en France ont lieu dans des plans d'eau comme celui de Champagney.



Éviter les zones de baignade non surveillées

"Les zones qui ne sont pas surveillées, qui sont interdites à la baignade, c'est parce qu'elles présentent des dangers. Des dangers soit de courants, soit de températures d'eau qui sont froides, soit aussi de fonds et de profondeurs importantes", explique le commandant Matthieu Faure, du Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône. En cette semaine caniculaire, il est nécessaire d'être vigilants avec ses enfants, et d'éviter les zones de baignade non surveillées.