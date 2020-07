Vacances : prévenir les noyades

Au lac de Saint-Férréol (Haute-Garonne), Tristan commence son premier été en tant que surveillant sauveteur. Ce n’est que le début des vacances, mais le jeune homme est déjà bien sollicité par les baigneurs. Pour limiter le risque de noyade, Tristan et ses collègues patrouillent régulièrement à pied et en bateau. "C’est avant tout de la surveillance. On vérifie si les gens sont fatigués ou ont besoin d’aide", explique le sauveteur.

Des gestes simples à adopter

Le risque de noyade est bel et bien réel. Au cours des deux dernières semaines, huit personnes sont mortes noyées en Occitanie. Afin de limiter les risques, des gestes de sécurité simples peuvent être adoptés. "Les enfants doivent toujours être sous la vigilance d’un adulte. Les nageurs doivent se baigner à plusieurs et ne pas présumer de leurs forces. Il faut éviter les paris considérés comme stupides où l’on va sous-estimer la distance ou les effets du courant", rappelle le lieutenant-colonel Jean-Michel Hurteau, sauveteur aquatique depuis 36 ans.

