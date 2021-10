Une idée pour la France : un camion-piscine, l'innovation pour apprendre à nager

Chaque semaine, le JT de 13 Heures, à travers la rubrique "Une idée pour la France", vous fait découvrir une initiative originale et efficace en France. Lundi 4 octobre, les équipes du JT sont allées à la rencontre de deux hommes qui ont lancé l'idée d'un camion-piscine.

C'est une véritable prouesse technologique qu'a imaginé Olivier Tauty, président de l'association Aqwa Itinéris. Un camion de 20 tonnes dans lequel se cache une véritable piscine. Avec des vestiaires, des douches et un bassin. Le camion se déplace d'école en école, avec pour but, l'apprentissage de la natation dans des communes qui n'ont pas les moyens de construire et d'entretenir une piscine.



Apprendre rapidement à nager pour éviter les noyades

Le camion-piscine a été imaginé par Olivier Tauty. Ce dernier a été motivé par le nombre élevé de noyades en France. Pour lui, apprendre à nager est une nécessité : "30% des enfants en France ne savent pas nager en entrant en sixième. Il y a des territoires où c'est bien catastrophique, puisque cela dépasse les 50%, il fallait faire quelque chose." Les élèves les plus chanceux ont le droit à 10 séances dans le camion avant une grande évaluation en piscine municipale.