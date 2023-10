Sables-d’Olonne : tous les habitants vont être formés aux gestes d’urgence

Durée de la vidéo : 1 min

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), la ville a décidé de former l’ensemble de ses habitants aux gestes de premiers secours. Reportage.

C’est une ville qui s’est lancé un défi unique : former l’ensemble de sa population, 45 000 habitants, aux gestes de premiers secours. Léo Franc est salarié aux Sables-d’Olonne (Vendée). C’est son entreprise qui l’a envoyé se former : "Avec les personnes qui étaient d’accord, on s’est organisés pour venir en même temps, donc là, on est tous ensemble", décrit-il.

Cinq ateliers pour avoir les bons réflexes

Sous un chapiteau, on trouve cinq ateliers pour connaître les bons réflexes. Dans la ville qui accueille le Vendée Globe, les habitants semblent être pris par la fièvre du sauvetage. "Là, on se lance le défi de faire la plus grande communauté de sauveteurs", explique le maire UDI des Sables-d’Olonne, Yannick Moreau. Diplôme en poche, toute la ville des Sables-d’Olonne sera bientôt capable de redonner du souffle à un cœur au ralenti. Chaque année en France, 50 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque.