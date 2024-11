Préservatifs : pourquoi sont-ils boudés par les jeunes ?

Une semaine de polémique et de débat sur le futur programme d’éducation sexuelle, un projet scolaire qui sera peut-être modifié et amendé selon le ministère. La polémique intervient alors que plusieurs enquêtes montrent que les adolescents oublient la nécessité d’utiliser un préservatif.

C’est l’âge des premiers émois et des premières erreurs. À 15 ans, un Français sur cinq est sexuellement actif et n’a pas toujours le bon réflexe. 23 % des filles et 27 % des garçons avouent ne pas avoir utilisé de préservatif lors de leurs derniers rapports.

La nécessaire prévention

Pourtant, les IST (infections sexuellement transmissibles) et le VIH sont loin d’être un vieux souvenir. La prévention reste encore indispensable. Depuis près de deux ans, le préservatif est gratuit pour les moins de 26 ans en pharmacie. Deux modèles existent pour ce public. Le prix n’est donc plus un frein et pourtant, pour Yorick Berger, pharmacien, il y a plus de demande pour des pilules du lendemain que pour des préservatifs.



Depuis peu, le dépistage des IST est gratuit lui aussi pour les moins de 26 ans, mais on trouve tout de même des raisons de s’en passer. Sur les réseaux sociaux, un gynécologue répond à ses 700 000 abonnés sur TikTok.

