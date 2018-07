Paracétamol : attention aux excès

Doliprane, Efferalgan, Dafalgan : autant de noms pour la même molécule, le paracétamol, l'antidouleur le plus vendu au monde. Les Français, eux, en achètent 500 millions de boîtes par an, sans toujours en connaitre les risques. Il n'est pas dangereux, à condition de respecter strictement le bon dosage, c'est-à-dire à raison de 500 milligrammes à 1 gramme toutes les six heures si besoin, avec une dose maximale de 4 grammes par jour. "Il faut faire attention de ne pas cumuler avec d'autres médicaments qui contiennent du paracétamol, et éviter de dépasser la dose de 1 gramme par prise", avertit Khadija Elouahma, pharmacienne.

70 victimes greffées chaque année

Dans une autre officine, filmée en caméra cachée, notre reporter en achète six boîtes, sans recevoir aucune indication sur la posologie. Selon l'UFC-Que choisir, 24% des pharmacies conseillent des traitements dépassant 4 g/jour, dangereux pour la santé. Le paracétamol peut en effet détruire les cellules du foie, il est donc déconseillé en cas d'insuffisance hépatique, de faible poids, de dénutrition, ou de consommation d'alcool. Un fort surdosage peut provoquer une hépatite fulminante, une destruction totale du foie. En France, 70 victimes du paracétamol doivent être greffées chaque année.

