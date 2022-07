Noyades : dans le Finistère, la vigilance de mise pour les seniors

À Plogoff (Finistère), il n'y a pas de risque majeur ce jour-là, mais les sauveteurs veillent à ce que la zone de baignade entre les drapeaux rouge et jaune soit respectée. La Baie des Trépassés est soumise à la houle et à de forts courants. Ici, baigneurs et surfeurs cohabitent, petits et grands aussi. Après les enfants, les seniors sont les plus exposés au risque de noyade. "Vu mon âge, je fais attention où je vais me baigner", témoigne une senior.



Rester vigilant

Les sauveteurs savent repérer les profils de baigneurs, et portent une attention particulière à ceux qui pourraient être plus vulnérables, comme les seniors. "On a une condition physique qui est un peu moins importante, donc quand les personnes se font prendre dans un danger, comme par exemple le courant, les personnes vont se fatiguer beaucoup plus facilement, et du coup, arriver plus rapidement sur les stades de la noyade", explique Erwan Vaux, chef de poste de secours de la Baie des Trépassés. Pour éviter les accidents, les sauveteurs conseillent vivement aux baigneurs de se mettre à l'eau pendant les heures de surveillance, et de rester vigilant.