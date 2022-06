Nouvelle-Aquitaine : les baignades sont sous haute surveillance

Sur la plage du Grand Crohot, en Gironde, les touristes sont déjà nombreux. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a cependant déconseillé la baignade pour le week-end du samedi 11 et du dimanche 12 juin, en raison d'une forte houle et de courants puissants. Ceux qui se jettent à l'eau le font avec une extrême prudence. Des apprentis surfeurs sont sensibilisés sur les vagues, sur leur hauteur. "On sait qu'il y a des vagues conséquentes, donc rien qu'au bruit on peut se dire 'oula, c'est dangereux'", explique Xavier Bernard, responsable du surf-club de la Presqu'île.

Des zones de baignade testées

Les nageurs sauveteurs commencent leur saison, samedi 11 juin. Ils préparent la plage, installent l'équipement et testent les zones de baignade. "On veut tester les courants, vu que c'est notre premier jour et savoir où est-ce que ce sera le plus adapté de mettre la zone de bain", détaille Jean-Baptiste Andribet, chef de poste de plage du Grand Crohot (Lège Cap-Ferret). En mai 2022, deux personnes se sont noyées dans cette commune.