Ligue contre le cancer : 100 ans de combat et encore de nombreuses batailles à mener

La Ligue contre le cancer compte aujourd’hui 103 comités départementaux et près de 14.000 volontaires. Parmi ses principaux chantiers : l’aide aux patients et à leurs proches, le financement de la recherche, la prévention et les actions de sensibilisation au dépistage. Marc Grégoire, président du comité Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer et directeur de recherche à l’Inserm répond à nos questions.

En 100 ans les avancées ont été remarquables, on guérit de plus en plus de malades mais ils restent confrontés à beaucoup de difficultés. « L’après cancer » est-il devenu un des combats prioritaires de la Ligue ?

Marc Grégoire : C’est effectivement un combat important. Aujourd’hui, 60% des malades du cancer guérissent. Tant mieux. Ces patients reviennent à la vie active, il faut leur permettre de se réinsérer dans une vie sociale et professionnelle. La Ligue fait tout pour le permettre.

On estime que 40% de ces cancers sont évitables. La prévention est-elle suffisante ?

Marc Grégoire : Grâce à la recherche, on arrive à améliorer très nettement les traitements puisque 60% sont efficace sur les cancers. Mais la prévention, l’information et le dépistage permettront d’abaisser encore ces chiffres.

La Ligue est le premier financeur privé de la recherche contre le cancer. Quels sont les prochains défis en matière de traitement ?

Marc Grégoire : De nouveaux traitements sont apparus ces dernières années. Il s’agit de l’immunothérapie. Pour faire simple : les cancers ont bloqué le système immunitaire. Il n’est plus capable de réagir contre les cellules cancéreuses. Mais aujourd’hui, les chercheurs maîtrisent de mieux en mieux la réactivation du système immunitaire contre les cellules cancéreuses.