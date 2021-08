L’Atlantique, un terrain de jeu dangereux

Les vacanciers ont parfois tendance à l’oublier, mais avec ses courants et ses vagues, l’atlantique reste un terrain de jeu dangereux. Même devant les recommandations des sauveteurs présents au bord de l’eau certains baigneurs de la Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime) n’en font qu’à leur tête. "La dame qui surveille la baignade, elle a voulu me sortir de l’eau car il y avait du courant et de grosses vagues. Il y avait marqué baignades dangereuses, ils ont voulu que j’aille ailleurs, mais je n’y suis pas allé", dit l'un d'entre eux. Une imprudence qui pousse les sauveteurs à faire encore plus de prévention.

La prévention sur les plages

Sur les plages de Saint-Martin-en-Ré, l’objectif et de faire passer le message. "Nous sommes à marée basse,il y a beaucoup de courant, il faut être vigilant et surtout ne pas lutter si vous êtes pris dedans", rappelle Rahania Sabana. Même sur cette plage tranquille, les courants sont présents, les sauveteurs ont déjà dû intervenir une quinzaine de fois. Dans le sud de la Charente-Maritime, si les baïnes ressemblent à de tranquilles piscines, à marée basse elle se transforment en véritable piège à marée montante. Selon santé publique France, 168 baigneurs sont morts noyés depuis début juin.