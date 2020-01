Violences contre les maires : dans l'Eure, des élus apprennent à se défendre

Beaucoup de maires et de secrétaires de mairie ont rencontré au cours de leurs mandats des problèmes de violence, essentiellement verbale. C'est le cas de Claire. Un jour, un homme est entré dans son bureau et a frappé très fort sur son bureau pour l'intimider. "J'ai réagi à l'instinct, j'ai essayé de discuter, mais ça s'est envenimé. Heureusement qu'une dame est arrivée à la permanence et a menacé d'appeler la gendarmerie", raconte Claire Carrère-Godebout, maire (SE) de Graveron-Sémerville (Eure).

Des professeurs de karaté et un psychologue

La plupart de ces élus ne savent pas comment se comporter face à une situation conflictuelle. Alors, l'Association des maires ruraux de l'Eure les initie à l'autodéfense, avec l'aide de professeurs de karaté. Et un psychologue leur a expliqué comment désamorcer un différent. "C'est nécessaire qu'ils aient confiance en eux donc, à partir de là, je pense que cet atelier ne peut avoir que des bénéfices", explique Christophe Micaux.