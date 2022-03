En Lorraine, des ateliers pour retrouver les bons réflexes à moto

La moto reste encore nettement plus accidentogène que les autres modes de transport. Les jeunes conducteurs sont particulièrement touchés. Selon les chiffres de l'observatoire interministériel de la sécurité routière, 479 motocyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route en 2020. La majorité des motards tués le sont hors agglomération. Reprendre la moto après ces longs mois d'hiver sans pratiquer n'est donc pas sans risque. Le printemps constitue une période critique pour les motards.

Des ateliers pour reprendre les bons gestes

85 antennes de la Fédération Française des motards en colère organisent dans tout le pays des journées de reprise en main pour sensibiliser les motards avant de reprendre le guidon pour de longs périples.

Partout en France, les antennes organisent des journées de reprise en main pour sensibiliser le motard pour qu'il n'ait pas la mauvaise idée de prendre sa moto et de partir dans les Vosges faire 300 km. France Wolf Association pour la formation des motards

Pour diminuer les risques sur la route, une piqûre de rappel des principes de base est nécessaire. Au programme : le travail sur le freinage et la souplesse et la maîtrise de la vitesse.

Les fondamentaux c'est la maîtrise à basse vitesse, c'est notre petit joker à la fin de l'exercice. Pascal Wolf Membre de l'association pour la formation des motards

Prochaine journée de sensibilisation le 21 mai

Les motards de toutes cylindrées évoluent par groupe de cinq sur les parcours élaborés par le formateur. Ces parcours sont similaires à ceux proposés pour la passerelle entre le permis A2 et le permis A dans le cadre de la réforme de 2017. Cette réforme du permis moto a été mise en place avec l'objectif de réduire la mortalité routière des cyclistes. Depuis trois ans, les jeunes motards qui obtiennent le permis A2 sont limités en puissance pendant deux ans, avant de pouvoir prétendre conduire une moto "full" grâce au permis A, délivré après sept heures de formation supplémentaires.

Cette grande journée organisée par la Sécurité routière de Meurthe-et-Moselle se déroulera à Liverdun avec le concours des autorités et des forces de l’ordre. Une centaine de personnes sont attendues selon le chef de l'unité sécurité des transports et déplacement de la Sécurité routière 54 d'autant plus que cette journée n'a pas eu lieu les deux dernières années à cause du Covid-19.