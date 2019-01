Écrans : le cerveau des enfants en jeu

Une tablette ou un téléphone, comme papa et maman, c'est tentant pour les plus petits. La consigne qui conseille d'éviter les écrans avant 3 ans n'est pas toujours facile à respecter. Yaëlle a 2 ans et des parents informaticiens qui préfèrent encadrer qu'interdire. "Elle nous vole notre téléphone [pour aller sur] YouTube", confie la mère. "Pour regarder des dessins animés", confirme la petite fille. "Il a les yeux rivés sur l'écran (...), il n'est plus attentif à ce qu'il se passe autour", explique de son côté le père d'un petit garçon.

Des études sur le long terme

Selon les derniers résultats de l'étude française Elfe, à 2 ans, 21% des enfants jouent avec un téléphone au moins une fois pas semaine et 10% quotidiennement ou presque. Avec un ordinateur ou une tablette, c'est 28% au moins une fois par semaine et 12% presque tous les jours. Trouble de la tension, du sommeil, du langage, addictions... Autant d'effets possibles d'une exposition prolongée. Les scientifiques ont encore du mal à trouver des réponses précises. Pour répondre, des chercheurs américains ont lancé un suivi sur le long terme et les premiers résultats des IRM cérébraux sont étonnants, mais il faudra plusieurs années pour avoir des résultats définitifs. Le principe de précaution s'impose.

Le JT

Les autres sujets du JT