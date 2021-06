Désintox. Il sera toujours possible de dépasser les limitations de vitesse avec sa voiture après 2022

Plusieurs sites spécialisés en automobile, comme Actu-moteurs.com, sonnent l’alarme : « En Europe, il ne sera bientôt plus possible de dépasser les limitations de vitesse avec sa voiture ».

Plusieurs sites spécialisés en automobile, comme Actu-moteurs.com, sonnent l’alarme : « En Europe, il ne sera bientôt plus possible de dépasser les limitations de vitesse avec sa voiture ». Selon eux, « la Commission européenne vient d’accepter un projet visant à bloquer électroniquement la vitesse des voitures selon l’endroit où elles circulent ». Un « limitateur » qui s’adaptera aux vitesses maximales en vigueur sera obligatoire à partir de 2022 sur « toutes les voitures neuves vendues dans l’Union Européenne ».

Contactée par Désintox, la Commission européenne confirme qu’elle prévoit, à partir de juillet 2022, de rendre obligatoire l’assistance intelligente à la vitesse sur les nouveaux modèles de véhicules et sur toutes les nouvelles voitures vendues à partir de 2024. Ce système ne sera cependant pas obligatoire sur les anciens véhicules.

Et surtout, contrairement aux affirmations de ces sites passionnés d’auto, même avec les voitures les plus récentes, il restera possible de rouler plus vite que les limitations. Pour la simple et bonne raison que le nouveau système d’assistance prévu par la Commission ne bridera pas la vitesse des véhicules.

Plusieurs options seront offertes aux constructeurs. Lorsqu’il dépassera la vitesse autorisée, un automobiliste pourra être informé par un avertissement sonore ou un volant qui vibre. D’autres outils peuvent être installés par le constructeur automobile comme une pédale d’accélération, qui repousse doucement le pied du conducteur pour le sensibiliser ou alors « une fonction de contrôle » pour réduire automatiquement la vitesse. Mais aucune de ces options ne bloquent la vitesse. L’automobiliste restera libre d’ignorer l’avertissement et d’appuyer sur la pédale d’accélération.

