Canicule : les bons gestes à adopter

La canicule bat son plein dans l'Hexagone ce mercredi 25 juillet. Que faut-il faire dans ces circonstances ? Y a-t-il des bons gestes à adopter ? En plateau, Julie Beckrich explique tout d'abord que "les spécialistes conseillent de boire 1,5 à 2 L d'eau par jour pour compenser les pertes causées par la transpiration et ainsi éviter la déshydratation". L'eau est bien entendu à privilégier. Il est aussi important de veiller à ce que les personnes fragiles, seniors ou bébés, qui ne pensent pas forcément à boire, s'hydratent bien.

Peut-on faire du sport ?

Faut-il moins manger ? Si la chaleur coupe l'appétit, "il faut continuer à s'alimenter normalement, car le corps a besoin d'énergie pour l'affronter". Qu'en est-il du sport ? La séance de sport quotidienne n'est pas nécessairement à bannir. Il faut toutefois opter pour les heures les plus fraîches pour pratiquer son activité sportive et bien penser à boire pendant l'effort. "Surtout, éviter de prendre une douche froide juste après le sport parce que la température du corps doit redescendre et pour ça, il faut évacuer la sueur. Or, si vous entrez sous la douche directement après l'effort, vous interrompez ce processus et cela peut entraîner un risque cardiaque", explique encore Julie Beckrich.

