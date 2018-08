Canicule : comment supporter la chaleur au camping ?

Il fait 38°C sur les bords du Gardon à Collias. Écrasés par la chaleur, les vacanciers du camping s'adaptent : les sportifs prennent leurs précautions dès la première ballade du matin. "Je pars avec beaucoup d'eau, trois litres dans mon sac, et puis après douche froide, et piscine", détaille un cycliste.

"On n'est pas sûrs de revenir l'année prochaine"

Ne plus bouger, rester à l'ombre, c'est la stratégie de ce couple normand venu chercher et trouver la chaleur dans le sud : "J'étais là pendant la canicule de 2003, où c'était monté à 42°C se rappelle Arnaud Jacquenet. Là, ça fait 15 jours que ça ne descend pas en dessous de 38-37°C ou 40°C l'après-midi". Sa compagne, Sandrine Lefèvre, renchérit : "À tel point qu'on n'est pas sûrs de revenir l'année prochaine si on revit une année comme ça, alors que nous venons tous les ans depuis très longtemps". Avec cette chaleur accablante qui se prolonge, les annulations se multiplient au camping. Heureusement, les vacanciers peuvent aller se rafraîchir dans les eaux du Gardon à 16°C, offrant quelques heures de répit avant une soirée qui s'annonce encore très chaude, au-delà de 30°C.

