Apprendre à nager dès le plus jeune âge

À la mer ou à la piscine, quelques secondes d’inattention peuvent provoquer des drames. Selon les chiffres du ministère de la Santé, les noyades sont la première cause de mortalité chez les moins de 15 ans, ce qui pousse de plus en plus les familles à amener leurs enfants à la piscine dès le plus jeune âge. En moyenne, il faut entre 10 et 20 séances pour avoir une bonne autonomie chez les enfants.



1 Français sur 6 ne sait pas nager

En Gironde, les enfants apprennent dans un lac : "C’est plus difficile qu’une piscine parce qu’on a un petit peu de vent, on a un petit peu de courant et surtout ils ne voient pas le fond", explique Pierre Belgy, maître-nageur sauveteur. Des conditions idéales pour être comme un poisson dans l’eau ? En général, les maitres-nageurs rappellent aussi les consignes de base. En France, une personne sur six ne sait pas nager.

