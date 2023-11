Précarité : "Il y a 14 000 personnes qui sont en demande d’hébergement" sur la métropole de Lyon, indique le directeur général d’Alynea

Durée de la vidéo : 9 min

Présents sur le plateau du 19/20 info, samedi 18 novembre, Pascal Isard et Marie-Charlotte Garin, reviennent sur l’appel aux dons, lancé par le Samu social de Lyon.

Pour la première fois de son histoire, le Samu social de Lyon (Rhône) a lancé un appel aux dons pour faire face à l’urgence. Interrogé sur les motivations, Pascal Isard, directeur général d’Alynea, explique : "Ce qui a motivé cette initiative inédite, c’est une situation d’une gravité toute aussi inédite. Actuellement, il y a 14 000 personnes qui sont en demande d’hébergement (…) sur le territoire de la métropole de Lyon. C’est deux fois plus qu’il y a cinq ans." Selon lui, "on ne peut pas laisser cette situation perdurer".

"Des bébés dorment dehors"

Marie-Charlotte Garin, députée écologiste-NUPES du Rhône, a passé la nuit de jeudi dans une école de Lyon, aux côtés d’un couple de sans-abris et de leurs enfants. Cette nuit, elle assure l’avoir vécue "avec beaucoup de colère". "Il n’est pas normal que dans un pays comme la France, on ait 2 822 enfants qui dorment à la rue", regrette-t-elle, avant d’évoquer "un tri par le pire". Elle précise : "Aujourd’hui, sur la métropole de Lyon, le critère de vulnérabilité pour mettre à l’abri de manière immédiate les enfants, il faut avoir une maman et un enfant qui a moins d’un an." La parlementaire déplore que "des enfants et des bébés dorment dehors" à Lyon, comme ailleurs dans le pays.