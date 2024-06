Pourquoi la Ventoline fait l'objet de tensions d'approvisionnement en France, en plein pic allergique

Une nouvelle qui inquiète les personnes asthmatiques. Le vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Fabrice Camaioni, a exprimé sa "colère", vendredi 7 juin sur France Inter, face à une "rupture" de stock de Ventoline "assez profonde" sur "l'ensemble du territoire national". Et ce, alors que la France connaît un pic allergique dû aux pollens de graminées. La Ventoline est un médicament inhalé qui permet notamment de soulager les bronches des personnes souffrant d'asthme, dont les crises sont susceptibles d'être déclenchées, entre autres, par une allergie aux pollens.

En réponse aux alertes des pharmaciens ces derniers jours, le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK), qui produit la Ventoline, a fait état vendredi de "tensions" d'approvisionnement du médicament "par endroits en France" en raison d'une demande mondiale forte. Le laboratoire est "au maximum de ses capacités de production" mais "depuis quelques semaines, le nombre de doses sur le marché n'a pas suffi pour répondre à la demande", selon une porte-parole de GSK, qui n'a pas dit si d'autres pays étaient concernés par des difficultés d'approvisionnement. Le groupe s'est néanmoins dit "confiant" pour que la situation soit "assez rapidement" réglée grâce "au renfort au niveau des stocks" de son site de production espagnol.

Le Seretide également en tension

"Il n'y a pas de rupture sèche" mais des "tensions d'approvisionnement ressenties sur le terrain" pour deux médicaments contre l'asthme, la Ventoline et le Seretide, a précisé à l'AFP l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). "Le laboratoire GSK a informé l'ANSM que les stocks disponibles à ce jour en Ventoline et pour la majorité des dosages en Seretide devraient permettre de couvrir les besoins des patients", précise l'organisme à franceinfo. Néanmoins, ce dernier a demandé "des mesures de gestion (...) aux laboratoires commercialisant des médicaments contre l'asthme afin de sécuriser la situation en ville et de préserver les stocks disponibles".

Ces mesures ont pour "objectif de répartir équitablement les approvisionnements sur l'ensemble du territoire et de préserver les stocks disponibles dans le temps", détaille aussi l'ANSM à franceinfo. Le ministère de la Santé est "en lien étroit et constant avec l'ANSM" et "suit de près la situation", assure ce dernier à franceinfo, ajoutant que "les patients doivent bien entendu poursuivre leur traitement".

Le prix de la Ventoline s'élève à "4,60 euros en France quand c'est environ 32 euros en Italie", relève après de l'AFP Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo). "Cette différence ne doit pas aider à ce que le marché français soit approvisionné", estime-t-il, alors que la question du prix d'achat et de vente des médicaments dans le pays, et de son lien avec les pénuries, fait régulièrement débat. Interrogé à ce sujet par franceinfo, GSK n'a pas donné suite à nos sollicitations.