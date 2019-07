VIDEO. Les astuces pour un massage du dos réussi

Qui n'a jamais succombé à l'envie de se faire masser par des mains expertes ? Mais pour que ce moment soit un pur plaisir, il est nécessaire d'adopter les bons réflexes.

L'huile, un allié indispensable

Tout d'abord, qui dit "massage réussi" dit "huile". En effet, il est beaucoup plus agréable, pour la personne massée comme pour le masseur, d'utiliser une huile adéquate préalablement chauffée dans les mains.

Connaître les mouvements

Pour bien masser le dos, les mains doivent être parallèles. Le massage doit être fait en partant du bas du dos pour remonter le long de la colonne vertébrale. On masse jusqu’aux épaules et on redescend le long du bras pour arriver jusqu’aux mains.

Une autre méthode de massage du dos consiste à faire un mouvement de va-et-vient. Il est également possible de masser chaque côté du dos, en glissant ses mains, de manière alternée, le long de la colonne vertébrale. Votre massage peut aussi se concentrer sur les omoplates. Il suffit de placer les mains l’une sur l’autre et de faire le tour de l’omoplate. Cela permet de libérer les tensions.