VIDEO. \"J\'avais pas le temps d\'avoir peur\" : elle sauve 11 patients en 7 minutes d\'un incendie

Ce soir-là de février, Halima a certainement sauvé la vie de 11 personnes. Alors qu'elle vient travailler en remplacement de dernière minute dans le foyer d'accueil médicalisé Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre, l'alarme incendie se déclenche en pleine nuit. "À ce moment-là, je pousse la porte coupe-feu du couloir et là une vague de chaleur me descend sur… descend du plafond", se souvient-elle.

Très vite, Halima a pris conscience de l'ampleur du drame. "Je voyais le plafond s'effondrer donc il fallait aller vite, j'avais pas le temps d'avoir peur. J'ai pris vraiment mon courage à deux mains", témoigne l'aide-soignante. Avec l'aide d'un collègue pour l'évacuation d'un patient "trop difficile", Halima a pu sortir la totalité des autres patients en sept minutes. "Ça peut paraître très rapide et en fait, quand on le vit, c'est super long", souffle la jeune femme.

C'est des histoires de vie, c'est-à-dire que c'est des empreintes qu'ils laissent dans notre vie. Halima Lamali à Brut.

Si la situation est d'une part particulièrement angoissante, Halima relève qu'elle est d'autant plus périlleuse : "La particularité des résidents, ils sont quasi tous déficients, pour certains ils sont autistes, et pour certains ils ont des pathologies associées donc ils ont des troubles moteurs et intellectuels." À l'issue de l'évacuation, Halima constate qu'il manque une patiente qu'elle est immédiatement allée chercher. "Ma mission c'était de rester jusqu'au bout", martèle-t-elle.

Halima Lamali vient de recevoir la médaille du courage et du dévouement des mains des pompiers du département. "Pour moi c'était un acte normal", réagit l'aide-soignante.