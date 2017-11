VIDEO. Brocolis, Big Mac, cacahuètes… Combien faut-il de ces aliments pour faire 200 calories ?

Les nutritionnistes conseillent aux adultes de consommer entre 1 500 et 2 500 calories par jour, selon leur activité physique. Mais comment s'y repérer ? Franceinfo a préparé onze assiettes qui contiennent toutes 200 calories. Brocolis, cacahuètes, Big Mac, Coca, yaourt... Ces images peuvent servir de repères afin de consommer le nombre de calories conseillé dans une journée.

Ces images d'assiettes contenant le même nombre de calories sont inspirées de la série de photos publiées sur le site de partage Imgur, devenues virales sur Reddit et diffusées sur le Huffington Post.

Un complément du "Nutri-score"

Fin octobre, le gouvernement a lancé officiellement le nouveau dispositif d'étiquetage nutritionnel "Nutri-score", pariant sur son adoption volontaire par les professionnels et sa capacité à faire face à un concurrent lancé par des géants internationaux de l'agroalimentaire. Ce logo sera accolé, sur la base du volontariat, sur le devant des produits, avec cinq lettres – A, B, C, D et E – assorties d'un dégradé de couleur allant du vert au rouge orangé, qui permettront d'informer sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires en magasin.